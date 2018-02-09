فيديو.. لغة الجسد تكشف مدى توتر العلاقة بين ترامب وزوجته ميلانيا





كتب محمد سعودى

رجحت وسائل إعلام أمريكية، توتر العلاقة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وزوجته ملانيا ترامب فى الآونة الأخيرة، خاصة أن الأخيرة رفضت أكثر من مرة الإمساك بيد زوجها أمام كاميرات الصحفيين خلال الزيارات الرسمية.

وتعرض ترامب إلى مواقف محرجة أمام عدسات الصحفيين وكاميرات الفضائيات بسبب فشله فى الإمساك بيد زوجته ميلانيا فى الزيارات الرسمية فى ظل اتهامات يوجهها إعلاميات وموظفات أمريكيات ضد ترامب حول التحرش الجنسى بهن وإقامة علاقات جنسية مع أخريات.

وفى زيارة ترامب إلى إسرائيل، فشل الرئيس الأمريكى فى الإمساك بيد زوجته، إلا أن هذا المشهد لم يكن الأول من نوعه، حيث تكرر أيضا فى زيارة أخرى إلى روما، حسبما أشارت "سكاى نيوز عربية".

واتهمت أكثر من 16 امرأة ترامب بالتحرش الجنسى فى السنوات التى سبقت دخوله المعترك السياسى، إلا أنه نفى معرفته بالنساء اللائى اتهمنه بالتحرش الجنسي، وقال إن ادعاءاتهن هجوم سياسى ينفذه الديمقراطيون.