غدا.. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين بمحافظة الغربية

غدا.. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين بمحافظة الغربيةالجمعة، 09 فبراير 2018 12:55 ص
اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية
الغربية – عادل ضرة
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يعقد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، غدا السبت اجتماعا بديوان عام محافظة الغربية مع 6 محافظين وهم محافظ الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والاسكندرية ومرسى مطروح، كمجلس محافظين مصغر لغرب ووسط الدلتا، لبحث مشاكل المحافظات وسبل حلها وبحث سبل تنفيذ المشروعات القائمة قبل عرضها على مجلس المحافظين ومجلس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة لها.
وتعد زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة الغربية هى الزيارة الأولى للمحافظة منذ توليه مهام عمله.
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