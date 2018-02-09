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غدا.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 213 من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

الجمعة، 09 فبراير 2018 04:00 ص
غدا.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 213 من عناصر "تنظيم بيت المقدس" ارشيفية


كتب إيهاب المهندس
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تشتكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، سماع الشهود فى محاكمة 213 من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المتهمبن بارتكاب  54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

 


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