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عمال مصر يرحبون بـ"سيناء 2018": القوات المسلحة قادرة على تجفيف منابع الإرهاب

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:38 م
عمال مصر يرحبون بـ"سيناء 2018": القوات المسلحة قادرة على تجفيف منابع الإرهاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر


كتب - محمود راغب
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جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باسم ملايين العمال ومنظماتهم النقابية، تأييدهم للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأعرب الاتحاد العام، عن ترحيبه الشديد بقرار القيادة السياسية بتشكيل جبهة ردع من القوات المسلحة والشرطة لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه من كل ربوع الوطن.

وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، أن هذه القوة التى بدأت نشاطها صباح اليوم وفى وسط وشمال سيناء والحدود الغربية وغيرها فى جميع المناطق قادرة على تنفيذ مهامها، مشددا على أن عمال مصر الشرفاء يدركون هذا الدور الوطنى للقوات المسلحة والشرطة وأنهم يقفون بجانبهم بكل حب وإخلاص فى التعاون والكشف عن هذه العناصر الإجرامية من خلال المتابعة الدقيقة للقيادات العمالية المتواجدة فى مواقع العمل والانتاج فى كافة ربوع الجمهورية.

 


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