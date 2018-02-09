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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:23 م
خالد صلاح
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عاهل الأردن يبحث مع رئيس وزراء الهند النزاع الإسرائيلى - الفلسطينى

الجمعة، 09 فبراير 2018 07:22 م
عاهل الأردن يبحث مع رئيس وزراء الهند النزاع الإسرائيلى - الفلسطينى رئيس وزراء الهند


عمان (أ ف ب)
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بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الجمعة، فى عمان مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، على ما أفاد بيان للديوان الملكى.

وبحسب البيان فإن الملك بحث مع مودى "التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والدور الذى يقوم به الأردن فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

واستعرض الجانبان "العلاقات المتينة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون بينهما فى مختلف المجالات".

وأكد الملك "أهمية الدور الذى تقوم به الهند فى ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف" فيما اكد مودى "حرص بلاده على توطيد التعاون مع الأردن". 


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