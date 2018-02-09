عاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكى وإلغاء مئات الرحلات الجوية





(رويترز)

اجتاحت عاصفة ثلجية شديدة أنحاء الغرب الأوسط الأمريكى، اليوم الجمعة، مما أدى إلى تساقط ثلوج بلغ منسوبها 23 سنتيمترا، وتسبب فى إلغاء مئات الرحلات الجوية مع توجهها شرقا لتهدد نيويورك ونيو إنجلاند بتراكم كميات كبيرة من الثلوج وهبوط درجات الحرارة.

وتسبب تساقط الثلوج فى عشرات من حوادث السيارات على الطرق السريعة فى شيكاجو بينما واجه سكان ثالث أكبر مدينة أمريكية صعوبة فى الوصول إلى أماكن عملهم فى ظل استمرار العواصف التى امتدت من غرب مونتانا إلى جنوب ميشيجان.

وقال تود كلوبر خبير الطقس بالهيئة الوطنية للأرصاد إن شيكاجو استيقظت صباح اليوم الجمعة على بساط من الثلوج يتراوح سمكه بين 15 و23 سنتيمترا فيما يعتبر تساقط الثلوج الأكثر كثافة بهذه المنطقة منذ أواخر 2016.

وفى ديترويت حذر خبراء الأرصاد من تساقط الثلوج بمعدل يتجاوز 2.5 سنتيمتر فى الساعة مع اتجاه العاصفة شرقا.

وقال موقع فلايت أوير دوت كوم الذى يتابع حركة الطيران إن نحو 1250 رحلة جوية أمريكية ألغيت وتم إلغاء واحدة من بين كل خمس رحلات مغادرة أو قادمة إلى مطارى شيكاجو. وتسبب سوء الأحوال الجوية هذا الأسبوع فى سقوط عدد من القتلى فى حوادث بالغرب الأوسط بينهم اثنان فى أيوا واثنان فى ميزورى وواحد فى مونتانا وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية بهذه الولايات.