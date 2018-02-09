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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:28 م
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طب المنصورة تدعم مستشفيات العريش بطواقم تخصصات مختلفة

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:04 م
طب المنصورة تدعم مستشفيات العريش بطواقم تخصصات مختلفة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة


الدقهلية محمد حيزة
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صرح الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب بجامعة المنصورة أن الكلية أرسلت فوجا من الأطباء فى التخصصات المختلفة لتدعيم مستشفيات العريش وبئر العبد  وذلك فى إطار التعاون بين كلية طب المنصورة ووزارة الصحة لتدعيم المستشفيات بشمال سيناء بالعديد من التخصصات.
 
وقال فى بيان رسمى إنه  تم إرسال عدد من الأطباء بتخصصات : الآشعة ، التخدير ، العظام ، الجراحة العامة ، وجراحة القلب والصدر.
 
يأتى ذلك فى إطار مساعدة أهالى محافظة شمال سيناء بدعمهم بالتخصصات التى تحتاجها المستشفيات وتدعيمهم بأطباء أكفاء على مستوى عال من المهارة الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية .
 

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