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طالب ببنى سويف يستخدم مياه الصرف النقية فى توليد الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:08 ص
طالب ببنى سويف يستخدم مياه الصرف النقية فى توليد الكهرباء.. اعرف التفاصيل عمار أحمد صاحب ابتكار توليد الكهرباء من مياه الصرف


بنى سويف - أيمن لطفى
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يضم المركز الاستكشافى للعلوم التابع لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف العديد من الطلاب المبتكرين أصحاب المشروعات العلمية المختلفة، منهم من أنهى مشروعه وفاز فى مسابقات محلية وعالمية، ومنهم من قطع شوطا وخطوات جادة فى طريق النجاح وإعلان نتائج علمية خلال شهور قلائل .

اليوم السابع التقى "عمار أحمد" طالب بمدرسة على مبارك الإعدادية بمدينة بنى سويف والذى بدأ حديثه بقوله: " أعمل فى مشروع" استخدام مياه الصرف فى توليد الكهرباء "، موضحا ان الابتكار يعتمد على وضع مواسير ذاتية الدوران بعد محطة تنقية المياه وقبل التحلية، ونستخدم مضخة مياه لزيادة قوة دفع المياه التى تمر على عدة توربينات تتناسب مع حجم المواسير ذاتية الدوران .

وأضاف " عمار" : نجفف ورد النيل ونطحنه ونبطن به المواسير لامتصاص الملوثات وتنقية المياه المارة بداخل المواسير، ثم تعمل المضخة على دفع تيار المياه باتجاه التوربينات التى تحول الطاقة الحركية إلى كهربائية ويمكن تخزين الكهرباء الناتجة فى بطاريات جافة، أما ناتج مياه الصرف النقية غير الصالحة للشرب فيمكن استخدامها فى الزراعة .

واستطرد عمار : "بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع بالاستكشافى للعلوم بإشراف الدكتورة نجلاء الجزار، ولكن الانتهاء من الابتكار يستغرق وقتا، بسبب احتياج ورد النيل إلى أربعة شهور لتجفيفه نظرا لامتصاصه كميات هائلة من المياه .

وتابع " عمار" قائلا : شاركت بالمشروع فى معرض القاهرة الدولى للابتكار، ومسابقة "إنتل أيسل" السنوية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم.


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