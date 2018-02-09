ضربات تركية على أهداف لوحدات حماية الشعب فى سوريا

ضربات تركية على أهداف لوحدات حماية الشعب فى سورياالجمعة، 09 فبراير 2018 08:00 ص
ضربات فى عفرين- أرشيفية
(رويترز)
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قالت صحيفة حريت ووسائل إعلام أخرى، إن طائرات حربية تركية استأنفت ضرباتها على أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية فى منطقة عفرين السورية، اليوم الجمعة، بعد فترة هدوء استمرت خمسة أيام وأعقبت إسقاط طائرة حربية روسية فى مكان آخر بسوريا.
وذكرت الصحيفة أن تركيا أوقفت ضرباتها الجوية بعدما أسقط مقاتلو معارضة سوريون الطائرة الروسية فى محافظة إدلب فى الثالث من فبراير.
وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن الطائرات التركية قصفت ستة أهداف على الأقل فى ضربات جوية بدأت عند منتصف الليل تقريبا. ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر أو أضرار.
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