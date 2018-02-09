ضبط مستريح جديد استولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بكفر الدوار

ضبط مستريح جديد استولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بكفر الدوارالجمعة، 09 فبراير 2018 12:07 ص
كلابش - أرشيفية
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط متهم بالاستيلاء على 30 مليون جنيه، من أهالى كفر الدوار بغرض توظيفها مقابل حصولهم نسبة أرباح.
تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بتحرير عددا من الأهالى محاضر ضد أحد الأشخاص، ويتهمونه بالنصب عليهم في مبالغ مالية تقدر بـ 30 مليون جنيه، بغرض توظيفها وتحقيق أرباح، وإدعاء أسرته إنه تم اختطافه أثناء خروجة من البنك وسرقة مليون ونصف جنيه منه.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، فى كفر الدوار، وتبين إنه ادعى اختطافه للهروب من رد المبالغ المالية ومطاردة الأهالى ، تم تحرير محضر اللازم .
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