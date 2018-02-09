ضبط عامل هارب من تنفيذ 32 حكما جزئيا فى حملة بالغربية

اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط عامل بمصنع نسيج مقيم قرية محلة حسن محكوم عليه فى 32 حكما جزئيا إيصالات أمانة بإجمالى 9 سنوات سجن.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم" ر.ا.ا" 33سنة عامل بمصنع نسيج محكوم عليه فى 32 حكما جزئيا إيصالات أمانة بإجمالى 9 سنوات سجن، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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