ضبط عامل استدرج ابن عمه ولقنه علقة ساخنة لتحرشه بزوجته فى المحلة





الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط عامل بعد تلقينه ابن عمه علقة ساخنة باستخدام حديدة بعد أن استدرجه لمنزله عن طريق زوجته لقيام المجنى عليه بالتحرش بزوجته واتصاله بها أكثر من مرة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة بوصول "ع.م.ا" 45سنة صاحب مقهى لمستشفى المحلة العام مصاب بكسور بالساقين وكسور بأصابع اليدين، وتبين من فحص ضباط مباحث مركز المحلة بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود أن مرتكب الواقعة "م.ع.ع" 31سنة لقيام ابن عم المجنى عليه لقيامه بالتحرش بزوجته "د.ا.د" 22سنة ربة منزل.

كما تم ضبط المتهم وقرر قيام المصاب بالتحرش بزوجته وأنه دائم الاتصال بها وعند علمه بذلك طلب من زوجته التجاوب معه واستدراجه للمنزل وعقب وصول الأخير للمنزل قام بالتعدى عليه وإحداث إصابته، وبسؤال زوجته أيدت ما روى به زوجها، تحرر المحضر 9930جنح مركز المحلة، وباشرت النيابة التحقيق.