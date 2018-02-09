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ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام هيروين بشبين القناطر

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:06 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 500 جرام هيروين بشبين القناطر هيروين - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين يقومان بالاتجار فى المخدرات بمنطقة كوم السمن بشبين القناطر، ضبط بحوزتهما نصف كيلو هيروين ومبلغ مالى بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات سرية، للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد قيام عاطلين بالاتجار فى المخدرات على نطاق واسع بمنطقة كوم السمن.
 
تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث، وقامت قوة كبيرة من رجال المباحث، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين، وهما «م ح- 57 سنة»، والسابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، و«ى م- 42 سنة»، والسابق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات وسرقة متنوعة وسلاح، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نصف كيلو، ومبلغ مالى 490 جنيها وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار.

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