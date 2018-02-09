صور.. 35 مصابا فلسطينيا فى جمعة الغضب العاشرة ضد إعلان ترامب نقل سفارة القدس





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

أصيب 57 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى مواطن أصيب نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب فى المواجهات التى شهدتها محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، فى جمعة الغضب العاشرة، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى.

تجددت الاشتباكات منذ قليل بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين غاضبين اليوم الجمعة، شرق مدينة غزة على الحدود الفلسطينية والإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مرتدين الأقنعة.

وكانت اشتباكات اندلعت عقب صلاة الجمعة وسط نابلس بالضفة الغربية ومدينة الخليل، حيث أشعلت الشبان الفلسطينيين الغاضبين النيران فى إطارات السيارات.



الشبان الفلسطينيين



الحدود الفلسطينية الإسرائيلية



الغازات المسيلة للدموع



إسعاف الضحايا الفلسطينيين



جانب من إسعاف المصابين



جانب من الحرائق



حرائق على الحدود الفلسطينية الإسرائيلية



اشتعال الحرائق خلال المواجهات



مقاومة الشبان الفلسطينيين



العلم الفلسطينى خلال المواجهات



الشبان الفلسطينيين يرفعون العلم



الأعلام الفلسطينية ترفرف خلال المواجهات



إسعاف شبان مصابين فى المواجهات