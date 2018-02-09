صور.. هبوط طائرة تقل شقيقة زعيم كوريا الشمالية ورئيسها الفخرى فى "الجنوبية"





أ ف ب

هبطت الطائرة التى تقل شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الفخرى للبلاد كيم يونغ نام فى كوريا الجنوبية، الجمعة، فى حدث تاريخى عرضته شاشات التلفزيون.

وهبطت الطائرة البيضاء التى كتب عليها اسم "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" فى مطار انشيون قرب سيول. وكيم يو جونغ هى أول عضو فى الأسرة الكورية الحاكمة يزور الجنوب منذ هدنة 1953، فى حين يترأس كيم يونغ نام وفد الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية.