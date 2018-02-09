صور.. مشروعات صغيرة ومتوسطة لخدمة أهالى القنطرة.. تعرف عليها





الإسماعيلية- جمال حراجى

أعلن المحاسب متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ،أنه يجرى حاليا دراسة إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة لخدمة أهالى القنطرة شرق وبالأخص الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة وشباب الخريجين، والعمل على توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة بعض المشروعات لتوفير مصدر دخل لهم ،ومنها إنشاء مصنع سكر البنجر ليخدم المزارعين، وكذلك إقامة ثلاجة حفظ خضر وفاكهة وخطوط تعبئة وتغليف، وذلك فى إطار خطة الدولة فى الوصول للأسر الأكثراحتياجا والعمل على توفير مصدر دخل لها وبالتعاون مع أعضاء اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والمكونة من فريق علمى متكامل من أستاذة الجامعات والمختصين.

وأشار رئيس مدينة القنطرة شرق فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أن المشروعات سوف تقام أيضا فى قرية جلبانة والأبطال وهى من قرى الخريجين وبها عدد كبير من الأهالى، وتم عرض عدد من هذه المشروعات التى تناسب الخريجين من أهالى القريتين، وقد أجمعوا على أن أكثر شىء يناسبهم هو تربية الأغنام والأبقار، إذ أن هذا يلائم الطبيعة البدوية وكذلك صناعة الملابس والإكسسوار اليدوى، وإقامة مصنع لمنتجات الألبان، وجارى تلقى الطلبات ودراسة الجدوى للبدء فى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بقرض حسن بدون فوائد وسوف يقوم الفريق بعمل دورات تدريبية وبعد ذلك تسويق المنتج.

وأكد رئيس مدينة القنطرة شرق على أنه تم حصر ما يقرب عن 700 حالة سوف يستفيدون من هذه لمشروعات بالإضافة إلى النازحين من رفح والشيخ زويد والمقيمين بقرية جلبانة، وأن هذه المشروعات سوف توفر فرص عمل جيدة للأهالى بقرى مدينة القنطرة شرق ولشباب المدينة الراغبين فى العمل بهذه المشروعات ودورنا هو المساعدة مع اللجنة والتى ستقوم بتمويل هذه المشروعات من خلال قروض ميسرة.

وأضاف متولى حسن أن قرية الأمل بمدينة القنطرة شرق هى إحدى المشروعات القومية ضمن مبادرة الرئيس السيسي باستصلاح واستزراع مليون ونصف فدان، وتم إنهاء المشروع وتسليم الأراضى للخريجين، بعد إعادة تأهيل القرية لتكون نموذجا للقرية الخضراء صديقة البيئة، وتم مناقشة جميع المقومات المتاحة بالقرية، والتى ستساهم إلى حد كبير فى جعلها نموذجا للقرى الصديقة للبيئة لا سيما، وأنها قرية وليدة فى منطقة بكر وروعى فى تصميمها وتنفيذها استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الرى والزراعة النظيفة وتستهدف إقامة مجتمع عمرانى نموذجى جديد، وتبلغ مساحة القرية 3500 فدان بها 530 منزل ريفى، و تضم 500 قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة للمنتفع ومنزل، وتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين لأبناء محافظات الإسماعيلية.

وأوضح متولى حسن أن هناك تنسيقا مع شركة مياه القناة بناء على توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة الصرف الصحى فى قرى مدينة القنطرة شرق وإحلال وتجديد بعض الشبكات المتهالكة وتطهير خطوط الصرف وإصلاح محطة مياه القنطرة شرق لتصل المياه إلى جميع القرى بدون انقطاع، وأنة مازال العمل متواصل لشركة المياه للقضاء على المشكلة بشكل نهائى.

ولفت رئيس مدينة القنطرة شرق إلى استمرار حملات النظافة بشوارع المدينة ومتابعة مستمرة من الوحدة المحلية، لعدم تراكم القمامة فى الشوارع وخاصة الشوارع الجانبية، وإزالة القمامة ومخلفات الرتش أولا بأول، وأعمال الرصف فى الشوارع التى تحتاج إلى رصف حسب خطة مجلس المدينة.

وأضاف متولى حسن أنه تم الانتهاء من تجهيز مركز الخدمات الجماهيرية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا ضمن خطة المحافظة فى إقامة 10 مراكز متطورة فى قطاعات المحافظة، لفصل الخدمة عن مقدمها وتسهيل إجراءات الخدمات للمواطنين، كما تم التنبية على الوافدين من المحافظات الأخرى للتسجيل فى قسم شرطة القنطرة شرق للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة التى ستجرى 26 مارس المقبل، وتجهيز المدارس التى ستشهد الانتخابات بالتنسيق مع الشرطه والمحافظة .



متولى حسن



قرية الأمل



رصف طرق القنطرة شرق



رفع القمامة



صوامع القنطرة شرق



الصوب الزراعية بقرية الأمل



مزرعة استرشادية بقرية الأمل



الصرف الصحى بالقنطرة شرق



جانب من مدينة القنطرة شرق