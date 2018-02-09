صور.. مدير أمن القاهرة: استنفار شامل لتأمين المنشآت ومداهمة البؤر الإجرامية





كتب إبراهيم أحمد

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بكافة قواتها الأمنية والتشكيلات الأمنية، ورجال المباحث، وقوات الأمن، والمجموعات القتالية المسلحة، ومجموعات فض الشغب، والأمن الجنائى، اليوم الجمعة، بكافة شوارع وميادين العاصمة، بالتزامن مع العمليات والمداهمات الأمنية الشاملة للقوات المسلحة والشرطة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب.



استنفار أمنى فى الشوارع والميادين بالقاهرة



مدير أمن القاهرة يتفقد استنفار القوات فى الشوارع



انتشار أمنى مكثف للقوات فى الشوارع لتأمين المنشئات

وقاد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، تفقد خلالها الأكمنة الامنية الحدودية بالعاصمة، وتأكد من انتشار كافة القوات كلا فى أماكنها، وفقا للخطط الأمنية التى تم وضعها، والتأمين الشامل لكافة المنشآت الهامة والحيوية، وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة بكافة صورها، والتعامل بحسم مع الخارجين عن القانون.



مدير أمن القاهرة يتفقد استنفار القوات



استنفار أمنى لتأمين المنشئات بالقاهرة

كما شدد مدير أمن القاهرة، على القوات بضرورة فرض حالة من الاستنفار القصوى، والانتشار الأمنى المكثف فى شوارع القاهرة، لتحقيق الأمن بصورته الكاملة، والقضاء التام على كافة البؤر الإجرامية والإرهابية، وملاحقة العناصر التى تروع المواطنين من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والهاربين من تنفيذ الأحكام، والعناصر شديدة الخطورة.



استنفار القوات فى الشوارع لتأمين المنشئات



انتشار أمنى مكثف فى الشوارع بالقاهرة