صور.. مخاوف فى بانكوك بعد ارتفاع مستويات تلوث الهواء لدرجات غير مسبوقة





وكالات الأنباء – تصوير أ ف ب

زادت مخاوف السكان فى تايلاند بعدما وصل مستوى تلوث الهواء فى بانكوك إلى درجة غير صحية تماما"، حيث سجل مؤشر جودة الهواء فى بانكوك 203 نقاط، وهو أعلى مستوى يسجل خلال السنوات الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويعطى مؤشر جودة الهواء تقدير «جيد» للمستوى الواقع بين صفر و50 نقطة، بينما تشير المستويات الأعلى إلى مزيد من التلوث، حيث يقع تقدير «غير صحى تماما» بين 201 و300 نقطة.

من جانبها، أرجعت إدارة مكافحة التلوث فى تايلاند أسباب ارتفاع مستويات التلوث بشكل غير معتاد إلى الطقس الأكثر برودة الذى شهدته العاصمة فى يناير الماضي، وهى الفترة التى سجلت فيها درجات الحرارة فى الدولة الاستوائية أدنى مستوياتها.



تايلانديون فى بانكوك



تلوث الهواء