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صور.. مأساة طفل بسوهاج يعانى ضمور المخ والعضلات وأسرته مديونة بـ45 ألف جنيه

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:00 ص
صور.. مأساة طفل بسوهاج يعانى ضمور المخ والعضلات وأسرته مديونة بـ45 ألف جنيه مأساة طفل بسوهاج يعانى ضمور المخ والعضلات


سوهاج – عمرو خلف
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 داخل منزل بلا ماء أو كهرباء مبنى من الطوب البلوك وغير مسقوف بقرية السمارنة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج يعيش طفل صغير 5 سنوات عندما تنظر إليه تشعر بألم يجتاح جسدك من شدة ما يعانيه فهو يئن ويتوجع  ولا يكف عن البكاء من الألم الذى يلاحقه بجميع أجزاء جسده فهو يعانى من ضمور فى المخ والعضلات والتشجنات ولا يتحرك ولا يتكلم عبارة عن روح فقط وجسد تسكنه الأمراض فالطفل المسكين لا يجد من يعالجه بعد أن توقفت أسرته عن العلاج لضيق ذات اليد وبعد اقتراضها مبلغ 45 ألف جنيه لعلاجه حتى الآن إلا أنهم توقفوا عن علاجه ينتظرون مصيره .

الطفل خالد خلف محمد 5 سنوات الذى يعانى من الأمراض لا يتوقف عن البكاء من شدة الألم وحاول والده، "عامل أرزقى" علاجه بشتى الطرق حتى وصل به الحال إلى اقتراض مبلغ 45 ألف جنيه ولكن دون جدوى فالطفل يحتاج إلى علاجه على نفقة الدولة بالإضافة إلى جلسات العلاج الطبيعى الذى عجز والده عن دفعها للأطباء لضيق ذات اليد فاضطر إلى الجلوس بجوار ابنه الطفل، يتألم لألمه ويقف أمامه عاجزا عن علاجه .

"اليوم السابع " انتقل إلى منزل الطفل بمركز جهينة وتحدث مع والده وقال إن لديه 4 أبناء وخالد هو الابن الأصغر له ويعمل عامل باليومية وبدأت مأساة نجله منذ ولادته فهو يعانى من ضمور فى المخ وكهرباء وضمور فى العضلات وتشجنات بالإضافة إلى عجزه عن الحركة ولا يتكلم مطلقا وقام وقتها بالذهاب به إلى الأطباء والذين قرروا إعطاء دواء له ولكن الأب توقف عن شراء العلاج بعد اقتراضه هذه المبالغ المالية بالإضافة إلى احتياجه إلى جلسات العلاج الطبيعى لكى يستطيع الحركة.

ويضف الأب والحزن يرتسم على وجهه قائلا" ابنى مش بيبطل بكاء طول النهار من شدة الألم ونعيش فى العراء فى منزل بلا سقف أو ماء وكهرباء ومش عارف أعمل إيه ومش قادر على علاجه فأنا مديون بمبلغ 45 ألف جنيه ونفسى أشوف ابنى بيمشى قدامى "، فنحن أسرة فقيرة لا تملك شيئا وحاولت كثيرا علاجه ولكن دون جدوى فضيق ذات اليد جعلنى مكتوف الأيدى فالطفل يحتاج إلى علاج شهرى وجلسات علاج طبيبعى بسبب عجز قدميه .

ويطالب الأب مديرية الشئون الصحية بعلاجه على نفقة الدولة وشراء الأدوية له وكذلك جلسات العلاج الطبيعى لكى يتحرك ، كما يطالب مديرية التضامن الاجتماعى بصرف معاش تكافل وكرامة له لكى يستطيع الإنفاق على الأسرة فهل يستجيب المسئولون له .

للتواصل.. تليفون رقم 01141682626

الطفل خالد
الطفل خالد

 

خالد مع والده
خالد مع والده

 

الطفل يمشى ولا يتحرك
الطفل يمشى ولا يتحرك

 

المكان الذى ينام فيه الطفل وأسرته
المكان الذى ينام فيه الطفل وأسرته

 

غرفة فى المنزل
غرفة فى المنزل

 

الطفل لا يمشى ويعانى كهرباء على المخ وتشنجات
الطفل لا يمشى ويعانى كهرباء على المخ وتشنجات

 

أسرة الطفل تطالب بعلاجه على نفقة الدولة
أسرة الطفل تطالب بعلاجه على نفقة الدولة

 

الأشعة الخاصة بالطفل
الأشعة الخاصة بالطفل

 

تقرير بحالة الطفل
تقرير بحالة الطفل

 

إحدى الروشتات الخاصة بالطفل
إحدى الروشتات الخاصة بالطفل

 


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