صور.. عائلات بالمنوفية تطلق مبادرة لخفض نفقات الزواج ومناهضة تزويج القاصرات





المنوفية - محمود شاكر

نظم أهالى قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، مؤتمر جماهيرى حاشد، اليوم الجمعة، لتطبيق مبادرة لتيسير الزواج ومناهضة زواج القاصرات وكافة العادات السيئة التى أصبحت دخيلة على أهل القرية.

عائلات المنوفية تطلق مبادرة لخفض نفقات الزواج

أكد المهندس علاء العباسى أحد القائمين على المبادرة، إن الفكرة جاءت بعد انتشار العادات السيئة بين بعض أهالى القرية وخاصة فى مسألة الزواج والمغالاة الكبيرة مؤكدا أن الهدف منها حل مشكلات الأهالى المزمنة بسبب العادات التى أصبحت عائقا أمام الشباب المقبل على الزواج.

وأضاف العباسى، أن الحملة بدأت بعدد من الآليات للتنفيذ على أرض الواقع من خلال عشرات اللقاءات والأمسيات هدفها التوعية ودعوة الأهالى للتخلى عن العادات السيئة فى الأفراح وشروط الزواج، وتهدف الحملة إلى مواجهة كل ما هو باطل وضار ويستهدف بناء الأسرة فى القرية.



عائلات المنوفية تطلق مبادرة لخفض نفقات الزواج

وتحدث الشيخ محمد درغام أحد الأئمة بالقرية عن العادات التى لا تمت للإسلام بصلة ويتمسك بها أهالى القرية ،مشيرا إلى أن الإسلام ينهى عن الإسراف حتى للأغنياء والمقتدرين وكذلك الفهم الخاطئ لمسألة المهر والمؤخر مشيرا إلى أنه ليس من سلطة أى أحد فرض قيمة أو شكل لذلك، مشددا على أن المغالاة فى تجهيز العرائس جاء لاعتقاد الفتاة أن هذا هو أخر ما ستحصل عليه من بيت أبيها بسبب انتشار عادة عدم توريث النساء مشيرا إلى أن الله فرض الصلاة والزكاة وترك تفسيرهم وطريقة أدائهم للرسول بينما فى قضية المواريث أنزل فيها آيات واضحة لا تحتمل أى لبس أو تأويل فى حقوق المرأة فى الميراث، مشيرا إلى أن ما يحدث من البعض هو مخالفة لشرع الله .



عائلات المنوفية تطلق مبادرة لخفض نفقات الزواج

وأكد الشيخ سعيد حامد، أحد القائمين على الحملة أنها وجدت استجابة كبيرة من جانب الأهالي، وخاصة فى موضوع تيسير الزواج على الشباب فى ظل ارتفاع الأسعار وكذلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة محاضرين من النساء لتوعية السيدات بالقرية، مشيرا إلى أن المرأة هى العنصر الأهم فى الأسرة بالقرى وإذا نجحت الحملة فى تغيير المفاهيم حول عادات الزواج والهدايا والشبكة لديهن ستشهد الفترة المقبلة التزامات أقل على الشباب المقبل على الزواج.