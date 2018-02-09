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صور.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تجتمع بمسئولين بكوريا الجنوبية فور وصولها

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:07 ص
صور.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تجتمع بمسئولين بكوريا الجنوبية فور وصولها شقيقة زعيم كوريا الشمالية


رويترز
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وصلت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إذ هبطت فى مطار إنتشون الدولى طائرة خاصة أقلتها مع باقى حاشيتها التى تضم مسؤولين بارزين من بينهم الرئيس الشرفى للشمال كيم يونج نام.

واجتمعت كيم يو جونج وزعيم كوريا الشمالية الشرفى مع عدد من المسئولين فى كوريا الجنوبية، فور وصولهما،وبذلك تكون كيم يو جونج أول فرد فى العائلة الحاكمة بكوريا الشمالية يزور الجنوب كما أن كيم يونج نام هو أكبر مسؤول كورى شمالى يعبر الحدود بين الكوريتين.

يذكرأن، انطلقت مراسم افتتاح أولمبياد "بيونج تشانج" فى كوريا الجنوبية، أمس الخميس،حيث شددت كوريا الجنوبية الإجراءات الأمنية حول الأماكن الأولمبية فى بيونج تشانج،استعدادا لافتتاح دورة الألعاب الشتوية.

وقالت الشرطة إنه جرى نشر نحو 28700 شرطى لتأمين الأولمبياد اعتبارا من أول فبراير وحتى 25 من الشهر نفسه بهدف تأمين الرياضيين والمشجعين.

وقال مسؤول شرطة جانجنيونج لرويترز إنه جرى تخصيص وحدة شرطة للرياضيين من كوريا الشمالية وعددهم 22 وكذلك لبعثتها المكونة من 230 فردا لحمايتهم.

وتستضيف كوريا الجنوبية أول أولمبياد شتوى لها على الإطلاق فى الفترة من 9 إلى 25 فبراير فى بيونج تشانج وجونجسون وجانج نيونج بمقاطعة جانجوون فى شمال شرق البلاد.

ووصلت الثلاثاء الماضى، عبارة إلى كوريا الجنوبية، تحمل فرقة فنية من كوريا الشمالية إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2018 فى مدينة بيونج شانج، حيث أبحرت العبارة قبالة ساحل كوريا الجنوبية، حتى دخلت ميناء موخو فى دونجاى.

وتحمل العبارة الكورية الشمالية، قرابة 120 فنى كورى شمالى، المقرر أن يشاركوا ضمن البعثة الأولمبية لـ"بيونج يانج"، فى دورة الألعاب الأولمبية لعام 2018، المقامة فى الشطر الجنوبى من شبه الجزيرة الكورية.

اجتماع الوفد الكورى الشمالى مع جارته الجنوبية
اجتماع الوفد الكورى الشمالى مع جارته الجنوبية

 

زعيم كوريا الشمالية الشرفى
زعيم كوريا الشمالية الشرفى

 

شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تصل كوريا الجنوبية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تصل كوريا الجنوبية

 

شقيقة زعيم كوريا الشمالية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية

 

وصول زعيم كوريا الشمالية الشرفى كيم يونج نام
وصول زعيم كوريا الشمالية الشرفى كيم يونج نام

 

وصول شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى كوريا الجنوبية
وصول شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى كوريا الجنوبية

 


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