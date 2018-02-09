صور.. رشا فتحى توقع كتاب "البنات أسرار" بمعرض القاهرة للكتاب





كتب الأمير نصرى

وقع الكاتبة الصحفية رشا فتحى، بمشاركة ثلاث صحفيات وهن شيرين فرغلى ودينا صلاح وندا الشلقانى، كتاب "البنات أسرار" الصادر عن دار دلتا للنشر، وذلك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49.

وأكدت رشا فتحى، أن الكتاب يسرد عددا من القصص الواقعية، والحكايات النسائية، بطلاتها فتيات، يتطلعن لتحطيم القيود المجتمعية، والتميز فى مجالهن على طريقتهن الخاصة، ويخوض الكتاب فى نقاش عميق حول كل مايتعلق بحياة الفتاة، وعلاقاتها بمحيط عملها وخلال رحلة دراستها، ومجتمعها الأسرى والعائلي، مبنية على تجارب حقيقية، وخبرات عشرات الفتيات اللواتى خضن غمار مختلف التجارب الحياتية.

رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب



رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب



رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب



رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب



رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب



رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب



رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب



رشا فتحى توقع كتاب البنات أسرار بمعرض القاهرة للكتاب