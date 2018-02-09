صور.. رئيس الفلبين: القوانين المحلية لا تجرم القتل خارج نطاق القانون





أ ف ب

قال الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، الجمعة، أنه لا يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى اتهامات ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حربه الدامية على المخدرات، مشيرا إلى أن القوانين المحلية لا تجرم القتل خارج نطاق القانون.

وفى خطاب غاضب، هدد دوتيرتى بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية غداة فتح تحقيقات فى اتهامات ضده بجرائم ضد الانسانية.

وأقر دوتيرتى باعتراف حكومة فليبينية سابقة بالاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية لكنه أشار إلى أن الاتفاق لم يدرج فى القوانين المحلية بعد بسبب مشاكل فنية.

وقال دوتيرتى من مسقط رأسه دافاو "ليس هناك نص لعين واحد حول القتل خارج نطاق القانون. الامر ليس معرفا فى اى نص (فى القانون) إذا كيف تتهمونى الآن بارتكاب جريمة"؟



الرئيس الفلبينى



جانب من حديث الرئيس الفلبينى