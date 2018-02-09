صور..رئيس الجمعية الخليلية بأسيوط يدعو المصريين لانتخاب السيسي لفترة ثانية





اسيوط- محمود عجمى

بدأت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، وتنظمه الطريقة الخليلية والأشراف بقنطرة المجذوب الأثرية بمدينة أسيوط.

وقال محمد عامر، منسق بجمعية من أجل مصر: "ننقل لكم تحية الشيخ صالح أحمد الشافعى أبو خليل، نقيب السادة الأشراف بالشرقية رئيس الجمعية الخليلية، بكل الحب والدعم والتأييد يدعو جميع الأحباب من أبناء مصر الشرفاء المشاركة فى تأييد ودعم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".

وأضاف:" سوف ننتخب الرئيس السيسي لاستكمال البناء و استقرار الوطن ومجابهة الأعداء وقوى الشر بالداخل و الخارج وتشييد عقول تقوى العالم وزيادة فى جميع المناحى وعلى جميع الأصعدة وفِى شتى المجالات؛ إذ يدعوكم الشيخ صالح أبو خليل أن تظلوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يدا واحدة بكلمة حق وتفضيل المصلحة العامة عن سواها وجعل أحلامنا حقيقة ملموسة" .

ويشارك فى المؤتمر، الفنانة حنان شوقى، واللواء أحمد فؤاد وكيل جهاز الأمن القومى السابق، ومحمد عامر منسق بجمعية من أجل مصر، ونواب سابقون وحاليون بمجلس النواب، والمنشد محمود ياسين التهامى واللواء خالد زردق، المنسق العام لحملة الجمعية الخليلية.

وقال اللواء خالد زردق، المنسق العام لحملة الجمعية الخليلية، إن فضيلة الشيخ صالح أبو خليل، طالب أبناء الجمعية على مستوى الجمهورية، بدعم الرئيس السيسي، لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات، واجتثاث الإرهاب من جذوره.

وتابع زردق، أن الجمعية الخليلية ستقيم عدة مؤتمرات فى محافظات الصعيد والوجه البحرى، والمحافظات الحدودية، لدعم السيسي.