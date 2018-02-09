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صور.. تفاصيل العثور على 11 حمارا نافقا بأبو زعبل

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:34 م
صور.. تفاصيل العثور على 11 حمارا نافقا بأبو زعبل العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل


القليوبية - نيفين طه
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عثرت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة، اليوم الجمعة، على 42 حمارا منها 31  فى حالة إعياء تام وهزال، و11 نافقا،  بأحد الأحواش بمدينة أبوزعبل بعد شكاوى الأهالى من الروائح الكريهة، بالإضافة لضبط العديد من اللحوم الفاسدة بنطاق مدينة الخانكة.

ويقول  طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تلقى عددا من الشكاوى عن وجود حوش كبير يحتوى على عدد كبير من الحمير النافقة وفور صدور تلك الشكوى تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى، وتم الدفع بحملة بتوجيهات من اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة والدكتور مجدى راضى مديرالإدارة البيطرية والدكتورمجدى رباع مديرالمجازرالبيطرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد  42 حمارا منها 31 حمار فى حالة إعياء تام وهزال وضعيفة و11 نافقة وفى حالة انتفاخ داخل حوش كبير بأسوارعالية بمنطقة أبوزعبل (حوض الخالع الواقعة على ترعة كشمير) وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك، وقررت اللجنة التخلص من  الحمير النافقة ودفنها بالمدفن الصحى بأبوزعبل وتسليم الأخرى لحديقة الحيوان بالجيزة وذلك بعد استئذان النيابة العامة، وتم القبض على المسئول عن الحوش.

وأضاف نائب رئيس المدينة، أنه توجد حديقة لتربية الأسود بمدينة أبوزعبل قريبة من موقع الحوش، ورجح أن تلك الحميرتقدم كغذاء للأسود، لافتا إلى أن الحديقة بها شبلان صغيران من الأسود، وصدر قرار بنقلهما بعيدا عن المنطقة السكانية حرصا على حياة المواطنين.

ونوه طلال إلى أن المتهم صاحب حوش تربية الحمير تم التحفظ عليه وسيتم عرضه على النيابة العامة اليوم.

و أكدت إيمان العسيلى مدير الطب البيطرى بالقليوبية، أن المديرية تشن حملات بصفة دورية لضبط اللحوم الفاسدة وخاصة المفرومة التى تضاف إليها لحوم الحمير حرصا على حياه المواطنين.

وأشارت "العسيلى" ،إلى أنه فور صدور شكوى من المواطنين عن وجود حوش يضم عددا كبيرا من الحمير لاستخدامها وبيعها لحوم للمواطنين، تم على الفور الدفع بحملة وضبط 42 حمارا، وكذلك صاحب تلك الحوش الكائن بمنطقة أبوزعبل بالخانكة، وتمت مخاطبة حديقة الحيوان لتسليمها 31 حمارا ومازالت التحقيقات سارية لبيان سبب تواجد ذلك العدد من الحمير بهذا الحوش.

وأشارت إلى أن مديرية الطب البيطرى ضبطت بالأمس 6 أطنان لحوم مفرومة بمدينة الخانكة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم إعدام 24 طن لحوم فاسدة.

العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل (1)
العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل 
العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل (1)
العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل 
العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل (2)
العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل 
العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل (3)
العثور على حمير داخل حوش بأبو زعيل

 


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