صور.. انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل

صور.. انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيلالجمعة، 09 فبراير 2018 02:02 ص
كرنفال فى البرازيل
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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انطلق كرنفال ضخم فى البرازيل يُسمى "لوكورا سوبوربانا" بمشاركة المئات من العمال والمرضى فى حى إنجنهو دى دينترو بمدينة ريو دى جانيرو.
وحمل المشاركون فى كرنفال شارع "لوكورا سوبوربانا" دُمى عملاقة وكلاب ترتدى أزياء وأقنعة، حيث ينظم الكرنفال من قبل عمال ومرضى فى مستشفى نيلز دا سيلفيرا للأمراض النفسية.
ويحتشد المشاركون فى الكرنفال داخل مستشفى الأمراض النفسية، ثم يجوبون فى شوارع الحى ضمن فعاليات الكرنفال، بحسب وكالة فرانس براس.
انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل
جانب من الكرنفال
جانب من انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل
جانب من فعاليات كرنفال فى البرازيل
دمية عملاقة
شخص يصطحب كلب فى الكرنفال
طفل
فعاليات كرنفال فى البرازيل
كرنفال فى البرازيل
مرضى يشاركون فى الكرنفال
جانب آخر من الكرنفال
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