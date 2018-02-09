video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:02 ص
صور.. انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل كرنفال فى البرازيل


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
إضافة تعليق

انطلق كرنفال ضخم فى البرازيل يُسمى "لوكورا سوبوربانا" بمشاركة المئات من العمال والمرضى فى حى إنجنهو دى دينترو بمدينة ريو دى جانيرو.

وحمل المشاركون فى كرنفال شارع "لوكورا سوبوربانا" دُمى عملاقة وكلاب ترتدى أزياء وأقنعة، حيث ينظم الكرنفال من  قبل عمال ومرضى فى مستشفى نيلز دا سيلفيرا للأمراض النفسية.

ويحتشد المشاركون فى الكرنفال داخل مستشفى الأمراض النفسية، ثم يجوبون فى شوارع الحى ضمن فعاليات الكرنفال، بحسب وكالة فرانس براس.

انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل
انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل

 

جانب من الكرنفال
جانب من الكرنفال

 

جانب من انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل
جانب من انطلاق كرنفال ضخم للمرضى النفسيين فى البرازيل

 

جانب من فعاليات كرنفال فى البرازيل
جانب من فعاليات كرنفال فى البرازيل

 

دمية عملاقة
دمية عملاقة

 

شخص يصطحب كلب فى الكرنفال
شخص يصطحب كلب فى الكرنفال

 

طفل
طفل

 

فعاليات كرنفال فى البرازيل
فعاليات كرنفال فى البرازيل

 

كرنفال فى البرازيل
كرنفال فى البرازيل

 

مرضى يشاركون فى الكرنفال
مرضى يشاركون فى الكرنفال

 

جانب آخر من الكرنفال
جانب آخر من الكرنفال

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أقنعة ملونة.. وغموض..وجمال.. فى كرنفال "مدينة العشاق" بإيطاليا

صور العالم هذا المساء.. موسكو تستقبل جثمان الطيران الروسى المقتول فى سوريا بمراسيم عسكرية.. انطلاق "كرنفال المرأة" فى ألمانيا.. والاحتلال الإسرائيلى يستمر ببناء جدار عازل على حدود لبنان فى حراسة الأمم المتحدة

انطلاق "كرنفال المرأة" فى الأراضى الألمانية

الامراض النفسية

البرازيل

اخبار البرازيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة