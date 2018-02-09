صور.. المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يكرم الفائزين بجائزة مكرم مهنى 2018

صور.. المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى يكرم الفائزين بجائزة مكرم مهنى 2018الجمعة، 09 فبراير 2018 01:26 م
كتب – سامى وهيب
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كرم المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، برئاسة الأنبا أرميا، الفائزين بجائزة الدكتور مكرم مهنى للإبداع العلمى 2018م، بحضور الأنبار موسى أسقف الشباب، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وعددٍ من الأساقفة والأحبار.
وتم منح الجائزة مناصفة بين: الدكتور تامر حسين محمد عمارة، وهو صاحب مبادرة "علم وعالج" لنقل الخبرات العلمية والإكلينيكية فى مجال الطب المختلفة من جامعة عين شمس إلى الأماكن التى تحتاجها فى إفريقيا من خلال العلاج عن بعد والتواصل المباشر، والدكتور مينا إبراهيم تادرس عياد، وهو صاحب صياغة عقار الكلورامبيوسيل المضاد للسرطان فى صورة حبيبات ناتومترية باستخدام مكونات طبيعية قابلة للذوبان يمكن حقنها وريديًا بديلاً للأقراص الغير قابلة للذوبان.
كما تم منح شهادة تقدير لعددٍ من المشاركين، وهم: دكتورة أسماء إبراهيم أحمد، دكتور حسين حسن ثابت، دكتور عادل مجدى عوض، دكتور عماد فوزى إسكندر، دكتورة دميانة، القس جبرائيل جرجس.
المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى (12)
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