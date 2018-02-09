صور..الثلوج تجمد شواطئ إسبانيا وجهود مكثفة لإنقاذ سكان بوليفيا من الفيضانات





كتب محمد سعودى – تصوير رويترز

تسببت العاصفة الثلجية التى تضرب إسبانيا فى تجمد شاطئ بوجاتيل في برشلونة، إلا أن الأسبان تحدوا الثلوج وتوجهوا إلى الشاطئ المتجمد بسبب انخفاض حالة الطقس هناك، فيما تواصل السلطات فى بوليفيا جهودها لإنقاذ المتضررين من الفيضانات التى دمرت العديد من المنازل.

وغطت الثلوج شاطئ بوجاتيل في برشلونة بإسبانيا التى تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وتعانى من عاصفة ثلجية وموجة صقيع شديدة، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه بوليفيا فيضانات عارمة وأمطار غزيرة وسيول تسببت فى غرق الشوارع والمنازل، وأجبرت قوات الأمن على التدخل لإنقاذ السكان.



الثلوج تجمد شواطئ إسبانيا



الثلوج تغطى شاطئ فى برشلونة



تجمد شاطئ بوجاتيل في برشلونة



جانب من فرق الإنقاذ فى بوليفيا



جانب من فيضانات فى بوليفيا



جنود يحملون رمال فى بوليفيا



شاطئ فى إسبانيا



فرق الإنقاذ فى بوليفيا