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صور.. اشتباكات بين شرطة إيطاليا ومحتجين بعد العثور على جثة فتاة داخل حقيبة

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:04 ص
صور.. اشتباكات بين شرطة إيطاليا ومحتجين بعد العثور على جثة فتاة داخل حقيبة الشرطة الإيطالية ومحتجين


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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وقعت اشتباكات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين من انصار الحزب الإيطالى اليمينى المتطرف فورزا نوفا الذين نظموا مظاهرة احتجاجية بعد العثورة على جثة فى بلدة ماشيراتا الإيطالية فى الأسبوع الماضى.

وأظهرت صورا بثتها وكالة فرانس برس، مظاهرة غير مصرح بها انصار الحزب الإيطالى اليمينى المتطرف بعد العثور على جثة فتاة مقطعة فى بلدة إيطالية، فيما اندلعت مواجهات ومناوشات بين الشرطة والمحتجين.

والأسبوع الماضى، اعتقلت الشرطة رجلا إيطاليا فتح النار على مهاجرين أفارقة فى مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا، مما أدى إلى إصابة 6 مهاجرين فى هجوم، قالت الشرطة إن له دوافع عرقية.

جاء إطلاق النار بعد أيام من اعتقال مهاجر نيجيرى فيما يتعلق بمقتل شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما عثر على جثتها مقطعة ومخبأة فى حقيبتين قرب ماتشيراتا.

احتجاجات فى إيطاليا
احتجاجات فى إيطاليا

 

اشتباكات بين شرطة إيطاليا ومحتجين بعد العثور على جثة فتاة مقطعة داخل حقيبة
اشتباكات بين شرطة إيطاليا ومحتجين بعد العثور على جثة فتاة مقطعة داخل حقيبة

 

الشرطة الايطالية
الشرطة الايطالية

 

جانب من احتجاجات فى إيطاليا
جانب من احتجاجات فى إيطاليا

 

جانب من اشتباكات بين شرطة إيطاليا ومحتجين بعد العثور على جثة فتاة مقطعة داخل حقيبة
جانب من اشتباكات بين شرطة إيطاليا ومحتجين بعد العثور على جثة فتاة مقطعة داخل حقيبة

 

جانب من مظاهرات فى إيطاليا
جانب من مظاهرات فى إيطاليا

 

جانب من مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين
جانب من مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين

 

مظاهرات فى إيطاليا
مظاهرات فى إيطاليا

 

مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين
مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين

 


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