صور.. اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

صور.. اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربيةالجمعة، 09 فبراير 2018 06:08 م
الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى، وفلسطينيين فى الضفة الغربية، حيث قامت بإشعال النيران فى إطارات السيارات، وقنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الغاضبين.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالى، ومنطقة رأس العين ومحيط البلدة القديمة، وفتشت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة واغتيالات فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خصوصا فى نابلس وجنين شمال الضفة، وذلك بعد قتل حاخام يهودى قبل نحو 3 أسابيع عند مدخل مستوطنة فى نابلس.
الشبان الفلسطينيين
اشعال النيران فى الإطارات
جانب من الاشتباكات
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