صور.. إلغاء 200 رحلة جوية فى باريس بسبب الثلوج والجليد





أ ف ب

ألغت فرنسا ثلث الرحلات المقرر انطلاقها الجمعة من مطار أورلى جنوب باريس، أى نحو 200 رحلة، بسبب موجة جديدة من الثلوج فى منطقة باريس، وفق ما علم من مصدر ملاحي.

وقال المصدر إن الأمر "يتعلق خصوصا برحلات قصيرة ومتوسطة. وتم ابلاغ الركاب ولم ياتوا إلى المطار وبالتالى ليست هناك صعوبات استثنائية".

وأضاف "لم يتقرر إلغاء أى رحلة حتى الساعة، بالنسبة ليوم غد السبت".

فى المقابل لم تشهد رحلات مطار رواسي-شارل ديغول شمال باريس أى إلغاء الجمعة. وسجل فقط تأخير بمعدل نصف ساعة، بحسب مصادر متطابقة.

كما سارت رحلات المترو والقطار بشكل عادى ولم يسجل سوى "اضطراب طفيف" فى حركة الحافلات عصر الجمعة.

وعاودت الثلوج التساقط صباح الجمعة فى منطقة تمتد من حدود بلجيكا إلى وسط فرنسا.























