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صور.. إحباط تهريب كميات كبيرة من قطع غيار المحمول والشيش الإلكترونية

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:12 م
صور.. إحباط تهريب كميات كبيرة من قطع غيار المحمول والشيش الإلكترونية المضبوطات


كتب أحمد حمادة
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تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، من ضبط راكب حاول تهريب كميات كبيرة من قطع غيار الهواتف المحمولة إضافة إلى 30 جهاز آى فون داخل حقائبه.

 

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب مصر للطيران القادمة من الصين اشتبه محمد أمين وماجد موسي مدير الحركة، فى راكب مصري  حاول الخروج بحقائبه مع راكبين آخرين، وكلف مدير الحركة، أحمد سيد ابراهيم صالح رئيس القسم، بتفتيش حقائب الراكب، وعثر علي كميات كبيرة من شاشات التليفون المحمول والشيش الإلكترونية ومستلزماتها، بإضافة إلى 30 هاتف محمول ماركة "آى فون" موزعة فى الجيوب الجانبية الحقائب وبين وأسفل طيات الملابس.

 

وأمر أسامة مصطفى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط  بالمضبوطات  بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس إلادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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المضبوطات

 

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المضبوطات

 

 


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