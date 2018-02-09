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صورة.. طفل فلسطينى يواجه الاحتلال الإسرائيلى بمسدسه البلاستيك

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:57 م
صورة.. طفل فلسطينى يواجه الاحتلال الإسرائيلى بمسدسه البلاستيك طفل فلسطينى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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لم يمنعه صغر سنه من مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية ومساندة زملائه وأقاربه الفلسطينين المدافعون عن حقوقهم فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

أمسك طفل فلسطينى بمسدسه البلاستيك وحارب قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الاشتباكات العنيفة وإطلاق النيران فى قطاع نابلس بالضفة الغربية.

الطفل الفلسطينى ممسكا بمسدسه البلاستيك
الطفل الفلسطينى ممسكا بمسدسه البلاستيك

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، عدة أحياء فى ، وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجبل الشمالى، ومنطقة رأس العين ومحيط البلدة القديمة، وفتشت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة واغتيالات فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خصوصا فى نابلس وجنين شمال الضفة، وذلك بعد قتل حاخام يهودى قبل نحو 3 أسابيع عند مدخل مستوطنة فى نابلس.


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