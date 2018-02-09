صبى مكوجى بدار السلام: "عجوز هتك عرضى بشقته وأعطانى 5 جنيه عشان مقولش لحد"الجمعة، 09 فبراير 2018 09:59 م
ضحية هتك عرض - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قال طفل، يعمل صبى مكوجى بدار السلام، إنه تعرض لاعتداء جنسى من قبل مسن، موضحا أنه ذهب لشقة الجانى بناء على طلبه لأخذ ملابسه لكيها فى المحل و فوجئ به يحاول الاعتداء عليه جنسيا وحينما صرخ كتم أنفاسه وهدده بالقتل.
وأوضح "ح. ض"، البالغ من العمر 12 سنة لـ"اليوم السابع"، أنه حاول الفرار منه أكثر من مرة لكن المتهم أعطاه 5 جنيهات وقال له "متقولش لحد".
بدأت القضية بتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا يتهم "ا.ع" 58 سنة بهتك عرض "ح.ض" 12سنة صبى مكوجى داخل منزله بدائرة القسم.
انتقلت القوة الأمنية لمكان البلاغ، واقتادت المتهم وحررت له المحضر رقم 571 جنح دار السلام لسنة 2018 وأحالته للنيابة التى تولت التحقيقات.
وأمام المستشار عمر الباز، وكيل نيابة دار السلام، بإشراف المستشار شريف برسوم رئيس النيابة والمستشار أحمد عز المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أنكر المتهم ارتكاب الواقعة فطلبت النيابة تحريات المباحث وسماع أقوال الشهود.
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