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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس الأثرية ببورسعيد

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:50 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس الأثرية ببورسعيد محمية أشتوم


بورسعيد – محمد فرج
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محمية أشتوم الجميل تقع غرب بورسعيد وتتعمق داخل بحيرة المنزلة لمسافة 3 كيلو متر وتبلغ مساحتها 172 كيلو مترا، "اليوم السابع" تستعرض أهمية المحمية التابعة لوزارة الدولة لشئون البيئة قطاع حماية الطبيعة.

متى أنشئت محمية أشتوم الجميل ؟

أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 والمعدل  بالقرار رقم 2780 لسنة 1998

أين تقع المحمية ؟

تقع المحمية فى الجزء الشمالى الشرقى لبحيرة المنزلة

وماهى الأنظمة الإيكولوجية ؟

أراضى سبخية  "ملحية"

بيئة مائية "عذبة - مالحة - شروب"

بيئة أرضية

وما أهمية المحمية ؟

بحيرة المنزلة من أهم مناطق الطيور فى مصر، حيث تقع على خطوط هجرة الطيور ويفد إليها حوالى 420 ألف طائر مهاجر سنويا وتعتبر البحيرة من أهم مصادر الأسماك بجمهورية مصر العربية، حيث تنتج سنويا 41 ألف طن.

وما هى الموارد الطبيعية للمحمية ؟

 - 1الطيور ..  تم تسجيل 120 نوعا من الطيور بالمحمية منها المقيم مثل " صياد السمك الأبقع - الهدهد - الزقزاق البلدى " ومنها المهاجر مثل " بط الكيش - غراب البحر - النوارس - اللقلق الأبيض " .

 

 2 - النباتات ... ويوجد تنوع فى الغطاء النباتى بالمحمية ويتكون من نباتات أرضية مثل " العليق - البرنوف" ونباتات مائية مثل نخشوش الحوت - عدس الماء " ونباتات أرضى ملحية مثل "الحطب الحدادى - الرطريط الأبيض".

 

3 - الأسماك  ... ومنها "البلطى النيلى - البلطى الأخضر - القرموط - ثعبان السمك"، وأسماك المياه المالحة بها " الطوبارة - البورى - القاروص المنقط " .

وما عدد النباتات التى تم تسجيلها ؟

النباتات التى تم تسجيلها 80 نوعا من النباتات بالمحمية بالإضافة إلى النباتات ذات الاستخدام الطبى مثل " الحمد - الزربيح " .

وأين يقع تل تنيس الأثرى ؟

يقع تل تنيس فى الجنوب الغربى من محافظة بورسعيد، وعلى مسافة 7 كيلو داخل بحيرة المنزلة ويبلغ مساحتها 8 كيلو ويرجع تاريخ التل إلى العصر الأيوبى الذى اشتهر بالتجارة وصناعة المنسوجات الدقيقة وزراعة النخيل والكروم .


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