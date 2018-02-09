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س و ج.. تفاصيل زيارة شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى سول

الجمعة، 09 فبراير 2018 10:02 م
س و ج.. تفاصيل زيارة شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى سول شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى سول


إعداد محمد سعودى
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تزور كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونج تشانج، وفيما يلى نستعرض أهم التفاصيل حول هذه الزيارة.

س.. متى وصلت شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية؟

هبطت طائرة اليوشين-62 البيضاء التى تقل شقيقة زعيم كوريا الشمالية والوفد الكورى الشمالى فى مطار انشيون قرب سيول، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكتب عليها اسم "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

س.. ما أبرز الفعاليات التى شاركت فيها كيم يو جونغ بكوريا الجنوبية؟

انضمت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فى كوريا الجنوبية،  إلى رياضيى العالم وقادته للمشاركة فى حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونج تشانج، لتصبح بذلك أول فرد فى الأسرة الحاكمة يزور الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية فى 1953.

 وتشارك كيم يو جونغ فى وفد كورى شمالى رفيع المستوى يشارك فى "العاب السلام" فى بيونغ تشانغ التى تفتتح رسميا مساء الجمعة.

س.. من يرأس الوفد الكورى الشمالى الذى يزور الشطر الجنوبى؟

بحسب البروتوكول يرأس الوفد الكورى الشمالى الرئيس الفخرى للبلاد كيم يونغ نام، وهو أعلى مسؤول فى النظام يزور أراضى الجنوب.

وكان مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ، جد كيم، آخر فرد من الأسرة الحاكمة الكورية الشمالية يصل إلى سيول بعد أن سقطت بأيدى قواته فى 1950.

س.. هل الكوريتين لا تزلان في حالة حرب بينهما؟

توقف النزاع بعد ثلاث سنوات باتفاق هدنة قسم شبه الجزيرة إلى شطرين تفصلهما منطقة منزوعة السلاح، ما يعنى أن الكوريتين لا تزالان عمليا فى حالة حرب.

فيما فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سلسلة عقوبات ضد كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووى والبالستي، حققت كوريا الجنوبية نموا كبيرا وضعها فى المرتبة الحادية عشرة على قائمة كبرى القوى الاقتصادية فى العالم.

س.. ماذا عن مدى رضى شقيقة الزعيم الكورى الشمالى بزيارتها إلى كوريا الجنوبية؟

كان الارتياح باديا على شقيقة الزعيم الكورى الشمالى وهى محاطة بأربعة حراس شخصيين فى محطة القطار السريع الذى أقلها إلى بيونغ تشانغ.

س.. كم يوم تستغرق هذه الزيارة؟

وتوجت هذه الزيارة التى تستمر 3 أيام التقارب الذى سهلته الألعاب الأولمبية بين البلدين، بعد سنتين من التوتر الحاد بسبب برامج الشمال البالستية والنووية.

س.. ماذا عن لقاء الرئيس الكورى الجنوبى بنظيره الكورى الشمالى؟

والتقى الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-أن والرئيس الكورى الشمالى كيم يونغ نام، وتصافحا خلال حفل استقبال للقادة قبيل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية فى الجنوب.

وكان الرئيس الكورى الجنوبي، وهو من الداعين إلى الحوار، بذل جهدا كبيرا لكى يكون هذا الحدث الرياضى العالمى "العاب السلام".


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