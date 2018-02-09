سقوط 3 متهمين بحوزتهم 7 كيلو بانجو فى القنطرة غرب بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على 3 متهمين بحوزتهم 7 كيلو بانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بضبط المتهم "أشرف.ع.ب"31 عاما دبلوم صنايع والمتهم "مارك.م.ا"24 عاما عاطل والمتهم "محمود.م.ع"21 عاما طالب جميعهم مقيمون بدائرة قسم ثان الإسماعيلية حال استقلالهم السيارة رقم 119332 ملاكى الإسماعيلية قيادة المتهم الأول بدائرة مركز القنطرة غرب وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 7 كيلو جرامات ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.