سقوط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالبحيرة

سقوط مستريح استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالبحيرةالجمعة، 09 فبراير 2018 04:49 م
القبض على مستريح جديد
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من ضبط عامل بصيدلية استولى على 3 ملايين جنيه بغرض توظيفها بكفر الدوار.
وحرر بعض المواطنيين محاضر بقسم شرطة كفر الدوار ضد "محمد ا.ا" 33 سنة عامل بصيدلية بدائرة القسم لاتهامه بالنصب عليهم وقيامه منذ عامين بالحصول على مبالغ مالية من 7 أشخاص منهم "محمد ا" و"إبراهيم .ف" و"سعد .م" و"إبراهيم. ى" بمدينة كفر الدوار بحجة الاتجار بالأدوية قام بالحصول من كل واحد منهم على مبالغ تتراوح مابين 50 و100 ألف جنيه وحصلواهم على فوائد لعدة شهور، وامتنع بعد ذلك عن السداد وظل يماطلهم لمدة سنتين.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحصوله على مبالغ مالية من 7 أشخاص وتحرر عن ذلك المحضر رقم 744 إدارى لسنة 2018 قسم شرطة كفر الدوار وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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