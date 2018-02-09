سفير أوكرانيا بالقاهرة: نهتم بالاستثمار بمصر ونتطلع للتوسع فى التعدين





كتب أحمد أبو حجر

استقبل المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، السفير انش لاتى سفير أوكرانيا بالقاهرة وكونوفيك سيرجى نائب رئيس شركة نافتو جاز الأوكرانية والوفد المرافق بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لبحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية لتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة .

واستعرض الملا مع السفير الأوكرانى وممثلى شركة نافتو جاز مشروعات الشركة بمنطقة الصحراء الغربية وخططها لزيادة الإنتاج والفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات قطاع البترول، كما تم بحث إمكانية الاستفادة من الخبرة الأوكرانية فى مجالات استكشاف وإنتاج الثروات المعدنية وتصنيعها بما يعظم القيمة المضافة، والخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات فى استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وفى مقدمتها القانون الجديد للثروة المعدنية.

وأشار السفير الأوكرانى إلى أن بلاده مهتمة بالاستثمار فى مصر فى ظل الفرص المتاحة وأن هناك اهتماما من الشركات الأوكرانية لتنمية أعمالها فى مصر فى مجالات التعدين والبحث عن البترول والغاز فى ظل الفرص الواعدة والمؤشرات والنتائج المتميزة التى تحققت فى هذه المجالات .

وعلى جانب آخر، التقى المهندس طارق الملا سفير دولة المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول والغاز الطبيعى، حيث أكد السفير المكسيكى على تطلع دولته لزيادة مجالات التعاون مع قطاع البترول وتوفير الدعم الفنى والتكنولوجى وكذلك تقديم الخدمات التدريبية المتنوعة عن طريق المراكز البحثية المتخصصة ، مشيراً إلى أن المكسيك لديها خبرة طويلة فى مجال البترول والغاز وتسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع قطاع البترول المصرى.