video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال لقائه بوزير البترول

سفير أوكرانيا بالقاهرة: نهتم بالاستثمار بمصر ونتطلع للتوسع فى التعدين

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:24 ص
سفير أوكرانيا بالقاهرة: نهتم بالاستثمار بمصر ونتطلع للتوسع فى التعدين جانب من اللقاء


كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

استقبل المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة، السفير انش لاتى سفير أوكرانيا بالقاهرة وكونوفيك سيرجى نائب رئيس شركة نافتو جاز الأوكرانية والوفد المرافق بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لبحث سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية لتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة .

واستعرض الملا مع السفير الأوكرانى وممثلى شركة نافتو جاز مشروعات الشركة بمنطقة الصحراء الغربية وخططها لزيادة الإنتاج والفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات قطاع البترول، كما تم بحث إمكانية الاستفادة من الخبرة الأوكرانية فى مجالات استكشاف وإنتاج الثروات المعدنية وتصنيعها بما يعظم القيمة المضافة، والخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات فى استكشاف واستغلال الثروات المعدنية وفى مقدمتها القانون الجديد للثروة المعدنية.

وأشار السفير الأوكرانى إلى أن بلاده مهتمة بالاستثمار فى مصر فى ظل الفرص المتاحة وأن هناك اهتماما من الشركات الأوكرانية لتنمية أعمالها فى مصر فى مجالات التعدين والبحث عن البترول والغاز فى ظل الفرص الواعدة والمؤشرات والنتائج المتميزة التى تحققت فى هذه المجالات .

وعلى جانب آخر، التقى المهندس طارق الملا سفير دولة المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول والغاز الطبيعى، حيث أكد السفير المكسيكى على تطلع دولته لزيادة مجالات التعاون مع قطاع البترول وتوفير الدعم الفنى والتكنولوجى وكذلك تقديم الخدمات التدريبية المتنوعة عن طريق المراكز البحثية المتخصصة ، مشيراً إلى أن المكسيك لديها خبرة طويلة فى مجال البترول والغاز وتسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مع قطاع البترول المصرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق الملا يصدر حركة تنقلات وترقيات جديدة فى قطاع البترول

البترول

التعدين

اخبار البترول

طارق الملا

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة