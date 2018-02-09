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سعر اليورو اليوم الجمعة والعملة الأوروبية مستقرة

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:23 م
سعر اليورو اليوم الجمعة والعملة الأوروبية مستقرة اليورو


كتبت رانيا فزاع
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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية امام الجنيه  ،  وثبت على نفس  سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً، 21.49 جنيه للشراء ، و 21.73 للبيع ، فى آخر تحديثات البنك الأهلى .

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو كالتالى

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.54  جنيه للشراء

21.66  جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.49 جنيه للشراء

21.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

 21.54 للشراء

21.72  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.49  للشراء

21.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

cib

21.44للشراء

 21.71 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.46 للشراء

21.72 للبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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