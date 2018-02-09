سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9 - 2 - 2018





كتبت رانيا فزاع

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية ، عند سعر إغلاق تعاملات الأمس ، بالغاً 4.68 جنيه للشراء ، 4.71 جنيه للبيع ، فى آخر تعاملات البنك الأهلى.

ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر الريال السعودى ، كالتالى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

جنيه للشراء 4.6

جنيه للبيع 4.7

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

جنيه للشراء 4.68

جنيه للبيع 4.71

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

جنيه للشراء 4.68

جنيه للبيع 4.71

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

cib

4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع