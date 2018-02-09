سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكيةالجمعة، 09 فبراير 2018 11:58 ص
الدولار
كتبت رانيا فزاع
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سجل سعر الدولار استقراراً أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 9-2-2018 ، أول أيام العطلة الأسبوعية ، على نفس سعر ختام التعاملات أمس .
سعر الدولار فى مصر
استقر سعر الدولار اليوم ، كالتالى
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.60جنيه للشراء
17.70 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
58 .17جنيه للشراء
17. 68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.56 جنيه للشراء
17.66 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
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