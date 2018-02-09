زلزال شدته 5.8 درجة يضرب ساحل المكسيك

زلزال شدته 5.8 درجة يضرب ساحل المكسيكالجمعة، 09 فبراير 2018 05:19 م
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(رويترز)
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ضرب زلزال شدته 5.8 درجة ساحل المكسيك على المحيط الهادى قرب ميناء مانزانيلو الرئيسى اليوم الجمعة لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من مانزانيلو وعلى عمق عشرة كيلومترات.
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