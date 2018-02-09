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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:40 م
خالد صلاح
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زلزال شدته 5.8 درجة يضرب ساحل المكسيك

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:19 م
زلزال شدته 5.8 درجة يضرب ساحل المكسيك مقياس ريختر


(رويترز)
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ضرب زلزال شدته 5.8 درجة ساحل المكسيك على المحيط الهادى قرب ميناء مانزانيلو الرئيسى اليوم الجمعة لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من مانزانيلو وعلى عمق عشرة كيلومترات.


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