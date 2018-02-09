زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب محافظة بجاية الجزائرية

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ضرب زلزال بلغت قوته 7ر3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، محافظة بجاية شمال الجزائر.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية - عن بيان لمركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائرى - أن موقع الزلزال على بعد 3 كيلو مترات شمال غرب مدينة أوقاس بالمحافظة الجزائرية.