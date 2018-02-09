رواندا ترفض التحدث عن المهاجرين مع نواب إسرائيليين





كيجالى (أ ف ب)

رفضت السلطات الرواندية استقبال وفد من نواب المعارضة الإسرائيلية الذين كانوا يريدون مناقشة مسألة المهاجرين الأفارقة الذين تهددهم إسرائيل بالإبعاد، كما علم لدى هؤلاء النواب.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال ميكال روزين، عضو حزب ميريتس الإسرائيلى المعارض "نقوم بمهمة تحقيق فى رواندا، لأننا نريد التوصل إلى الحقيقة، طلبنا لقاء مسئولين روانديين لمناقشة الترحيل غير الشرعى الذى قررته إسرائيل لطالبى اللجوء الإريتريين إلى رواندا، لكن طلبنا قد رفض، ونسأل لماذا؟".

وتستعد إسرائيل لإبعاد آلاف الإريتريين والسودانيين الذين دخلوا إسرائيل بطريقة غير شرعية، ولم يطلبوا اللجوء خلال التحقيق معهم. وتخيرهم بين مغادرة إسرائيل فى الأول من أبريل، إما إلى بلدانهم وإما الى بلد آخر، وبين الذهاب إلى السجن إلى أجل غير مسمى.

وتتكتم إسرائيل حول البلد أو البلدان التى اتفقت معها لاستقبال المهاجرين الذين سيطردون من إسرائيل، لكن منظمات مساعدة المهاجرين تتحدث عن اوغندا ورواندا.

وقد رفض هذان البلدان هذه الاتهامات، وأوضح سكرتير الدولة الرواندى للشئون الخارجية أوليفييه ندوهونغيريهى الجمعة أن رواندا لم تستقبل هذا الوفد، لأنها لا تتدخل فى شئون إسرائيل.