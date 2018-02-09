رئيس شركة "ميتالكو": نستهدف زيادة الإنتاج الشهرى للشركة إلى 2000 طن





كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس هشام إبراهيم همام رئيس مجلس إدارة شركة ميتالكو "الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية" التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يسعى إلى رفع الإنتاج الشهرى للشركة من 300 طن حاليا إلى 2000 طن مما يمثل قفزة كبيرة تنقل الشركة للتحول من الخسارة إلى الربحية.

وأشار همام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تبنى قرارا بزيادة أسعار منتجات الشركة خلال المناقصات التى تتقدم بها بعدما لاحظ تدنيها ليتراوح هامش ربحها بين 6% إلى 7%، مضيفا أنه رفع تسعير منتجات الشركة بآخر مناقصة لتصنيع أعمدة بهامش ربح 30%، ومع ذلك كان الفرق بين الشركة والمنافس الثانى 5 جنيهات فقط فى سعر العمود الواحد.

ولفت همام، إلى أنه منذ تولى المسؤلية ركز على الاهتمام بالعنصر البشرى وبإعادة حالة الود بين العامل وبين شركته بحيث يؤدى بكل جهد لارتقاء الشركة وبالتالى يمكنه الحصول على راتبه وحوافزه وهو مرتاح الضمير.

وحول الأعباء المالية الشهرية، قال إنها تصل إلى 11 مليون جنيه، إذ يعمل بالشركة 1703 عاملا ما يتطلب الإنتاج بأكثر من ذلك للوفاء بالرواتب وشراء المادة الخام، مشيدا بدعم المهندس السيد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لشركة ميتالكو،وتوفير مادة خام لها من شركة الحديد والصلب بخلاف توفير سيولة مالية للشركة لشراء مستلزمات إنتاج والوفاء بالمشروعات التى تنفذها.