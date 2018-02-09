رئيس شركة مياه الشرب بجنوب سيناء: إنتاج 66 مليون متر مكعب يوميا





جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال المهندس جمال عبد الصبور رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، أن حجم ما تم إنتاجه ونقله من المياه خلال 4 سنوات من كمية المياه بلغ 66 مليون متر مكعب من بينها 18 مليون من مياه الآبار – 25 مليون مياه تحلية، 23 مليون مياه النيل .



محطة تحلية

وأضاف عبد الصبور فى تصريح لـ " اليوم السابع" ، أنه تمت زيادة كمية المياه المضافة وبلغت 28 مليون م3 بزيادة 36%، مضيفا أن تكلفة تنفيذ شبكات مياه الشرب وإحلال وتجديد خزانات رفع المياه وحفر 25 بئرا، بلغت 80 مليون جنيه.



خزانات المياه التحلية خزانات المياه التحلية

وأشار إلى إنشاء محطة تحلية مياه بمدينة طور سيناء بطاقة 30 ألف م3/يوم بتكلفة 300 مليون جنية زيادة بطول الشبكة 168كم، وبينما بلغ تكلفة تطوير محطات تحلية المياه بمدن المحافظة 24 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الشركة ،أنه جارى إنشاء المرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق / أبو رديس بطول 16 كم - رفع طاقة المحطة (70/35) الف م3/ى بتكلفة 486 مليون جنيه، بينما جارى إنشاء عدد 5 محطات تحلية بمدن المحافظة راس سدر وابورديس وطور سيناء وشرم الشيخ وطابا بتكلفة 104 ملايين دولار بتمويل من الصندوق الكويتى للتنمية، وجارى إنشاء محطة تحلية نبق بطاقة 6 آلاف متر مكعب بتكلفة 90 مليون جنيه، وإنشاء خزان التكديس الجنوبى بشرم الشيخ بتكلفة 25 مليون جنيه، وإنشاء محطة تحلية بمدينة طور سيناء 30 ألف متر يوما بتكلفة 554 مليون جنيه، وجارى إنشاء عدد 5 خزان تكديس بمدن راس سدر وأبوزنيمة أبورديس وطور سيناء بتكلفة 554 مليون جنيه وجارى عمل توسعات صرف صحى بمدينة طور سيناء ومحطة معالجة بتكلفة 182 مليون جنيه.