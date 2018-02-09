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رئيس شركة مصر للتأمين التكافلى: 45 خدمة جديدة تتوافق مع السوق

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:00 ص
رئيس شركة مصر للتأمين التكافلى: 45 خدمة جديدة تتوافق مع السوق أحمد مرسى رئيس شركة مصر للتأمين التكافلى


كتب عبد الحليم سالم
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أكد أحمد مرسى رئيس شركة مصر للتأمين التكافلى، إحدى شركات القابضة للتأمين، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الشركة تسعى إلى دخول السوق بقوة من خلال الاعتماد أولا على شركات الوساطة التأمينية التى تلعب دورا مهما فى السوق.

وأشار أن الشركة ليست منافسة لشركتها الشقيقة مصر لتأمينات الحياة بل تسعى من خلال تقديم 45 خدة تأمينية إلى حصة مناسبة فى السوق المصرى، موضحا أن الشركة برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 120 مليون جنيه، وتعمل الشركة تحت قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، كما حصلت على الترخيص النهائى بمزاولة النشاط فى 16 يناير 2018.

وحول حصص المساهمين قال أحمد مرسى، إن القابضة للتأمين تساهم بـ40% ومصر لتأمينات الحياه تساهم بـ20%، ومصر لإدارة الأصول تساهم بـ20%  وصندوق مصر للاستثمار والتمويل يساهم بـ10% والقابضة للأدوية تساهم بـ10%.

وحول مفهوم التكافل فى الشركة الجديدة قال مرسى، إن مفهوم التكافل يتحدد فى قيام مدير التكافل، وهو شركة التأمين بتحصيل اشتراكات التأمين لفروع التأمين المختلفة من حملة الوثائق ، ثم يقوم مدير التأمين  باستثمار تلك الاشتراكات طبقا لقواعد الشريعة  ويتم تجميع تلك الاشتراكات وعوائد الاستثمار فى صندوق تكافل  يتم استخدامه فى سداد المطالبات للمشتركين  فى حالة تحقق الخطر المؤمن عليه .

وأشار إلى أن هناك لجنة رقابة شرعية من خلال فريق عمل ذى قدرة على إدارة العملية التكافلية  ومتخصص فى دراسة الأخطار  .

وحول رؤيته للشركة الجديدة  قال أحمد مرسى : إننا نسعى  لأن تصبح الشركة الأكثر تميزا فى تقديم الخدمات فى مصر من خلال أفضل الحلول التأمينية ، وتلبية احتياجات ورغبات  المشتركين من خلال معايير مهنية ومحددة  .

وأشار إلى أن الهدف هو مساعدة العملاء على تحقيق الاستقرار والازدهار ، والنظر إلى المستقبل بثقة من خلال حماية ممتلكاتهم  بأفضل التغطيات التأمينية  والخدمات المضافة .

وحول أبرز منتجات وخدمات الشركة قال هاشم إن الشركة توفر التأمين ضد الحريق والحوادث الشخصية وتأمين المسؤلية المدنية قبل الغير والتأمين ضد مخاطر التشييد والبناء  للمقاولين وأصحاب المشروعات  وتأمين الأجهزة والمعدات  والتأمين الشامل على السيارات  والتأمين ضد السطو،  وتأمين الأسرة ومسكنها وتأمين نقل الأموال  والتأمين على أجسام السفن ، وما تحمله من بضائع  والتأمين أثناء الرحلات والسفر.


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مصر للتامين التكافلي

شركة مصر للتامين التكافلي

احمد مرسي

رئيس شركة مصر للتامين التكافلي

القابضة للتامين



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