رئيس جامعة القاهرة: مقرر التفكير النقدى يحارب عقول مغلقة تولد الإرهاب

رئيس جامعة القاهرة: مقرر التفكير النقدى يحارب عقول مغلقة تولد الإرهابالجمعة، 09 فبراير 2018 01:00 ص
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مقرر التفكير النقدى الجديد، الذى من المقرر أن تبدأ الجامعة تدريسه للطلاب بداية من العام المقبل، يدفع الطلاب إلى إعمال العقل ومهارات التفكير العلمى لحل المشكلات التى تواجههم.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا المقرر الجديد يهدف إلى محاربة العقول المغلقة التى تتكون بسبب الحفظ والتلقين، وتؤدى بالنهاية إلى تشكيل العقلية الإرهابية الرافضة لكل شىء، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تقود ثورة علمية لتغيير طرق التفكير والمناهج الجامعية بإضافة مثل هذه المقررات الجديدة.
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