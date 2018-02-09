رئيس الطائفة الإنجيلية: أدعو المجتمع الدولى للوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب

رئيس الطائفة الإنجيلية: أدعو المجتمع الدولى للوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهابالجمعة، 09 فبراير 2018 03:58 م
الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
كتبت - سارة علام
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أكد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية دعم كافة أبناء الوطن للجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مكافحة الإرهاب، والعمل على اقتلاعه من جذوره، مشيدًا بالعملية العسكرية الشاملة التى تقوم بها الآن القوات المسلحة والشرطة فى مناطق عديدة بسيناء وعدد من المحافظات "سيناء 2018".
وأضاف زكى فى بيان صادر عن المكتب الإعلامى للطائفة الإنجيلية، أن مصر كانت وستظل واحة للسلام والآمن مهما حاولت قوى الارهاب ومن يقفون من خلفها ماديا ومعنويا، النيل من سلامة الوطن وأبناءه، مشيرًا إلى أن مصر تقود نيابة عن العالم حربا شرسة ضد الإرهاب الذى استشرى فى العالم بأسره، وليس فى مناطق بعينها، داعيا المجتمع الدولى للوقوف خلف مصر فى هذه المعركة الشرسة.
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